Zaledwie kilka dni dzieli nas od Wszystkich Świętych. A to oznacza wzmożony ruch drogowy zwłaszcza w okolicach nekropolii. Żeby było bezpiecznie – zarówno dla kierowców, jak i pieszych, w okolicach cmentarzy oraz na zielonogórskich drogach pojawi się także więcej patroli policji.

Na ulicy Wrocławskiej pojawi się także czasowa reorganizacja ruchu drogowego. Obowiązywać będzie ona od piątku 28 października od godziny 11 do 3 listopada do godziny 12 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z aleją Juliusza Słowackiego, aż do ronda Św. Urbana. O szczegółach nadkom. Katarzyna Świerkowska – Teska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze.

Przede wszystkim wprowadzone zostanie ograniczone prędkości do 30 km/h.

Zdjęcie nogi z gazu to jedno. Kierowcy muszą na tym odcinku pamiętać również o zakazie zatrzymywanie się. A o czym powinni pamiętać piesi?

Często piesi, osoby starsze, nie były nigdy kierowcami i nie potrafią wczuć się w ich rolę. Próbują wejść wprost pod jadący pojazd. A powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach – przechodzeniu przez jezdnię w dozwolonych miejscach.

Warto pamiętać również o odblaskach. Przypominamy też, że w tym roku nie będzie możliwości zaparkowania na stadionie żużlowym. Obiekt, ze względu na trwające prace budowlane, został zamknięty.