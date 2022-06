Łagów Lubuski zwany Perłą Ziemi Lubuskiej jest często wybierany jako kierunek wakacyjnego odpoczynku. Do 3 września zielonogórzanie będą mogli się wybrać nad Jezioro Łagowskie pociągiem – jednak tylko w weekendy.

Polregio wznawia wakacyjne kursy z Zielonej Góry do Łagowa. W każdy weekend do końca wakacji można wybrać się nad Jezioro Łagowskie.

O uruchomieniu kursu mówi Paweł Nijaki, zielonogórski rzecznik Polregio.

Połączenie Zielona Góra – Łagów to była odpowiedź na usilne prośby i mieszkańców Łagowa, i właściwie całego województwa lubuskiego, które chciało w sposób łatwiejszy, szybszy, mniej problemowy dotrzeć do Łagowa, do Perły Ziemi Lubuskiej. Odpowiedzieliśmy na tę prośbę i wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego uruchomiliśmy właśnie takie połączenie.