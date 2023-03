Kilka dni temu w Zielonej Górze i nie tylko zrobiło się głośno na temat zatrudnienia w urzędzie miasta żużlowca Piotra Protasiewicza, czyli obecnego dyrektora sportowego Enei Falubazu Zielona Góra. Według jednego z portali internetowych, PePe miałby zarabiać w zielonogórskim magistracie … 40 tysięcy złotych. Informacje te zostały zdementowane nie tylko przez samego zainteresowanego, ale i przez prezydenta Janusza Kubickiego.

Nas jednak bardziej interesuje, jakie zadania powierzono Protasiewiczowi.

Mając 48 lat, a 40 będąc w sporcie – bo nie mówimy tylko o tym wyczynowym – myślę, że mogę coś doradzić i pomóc. Dla mnie to też coś nowego. Mamy stworzony jakiś cel. Jeśli się uda, to dobrze. Jeśli nie, to nie będę na pewno figurantem. Chciałbym coś wnieść do rozwoju, miasta i klubu.