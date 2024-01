Biblioteka Norwida otwiera się na czytelników i ich czworonożnych … przyjaciół. Dokładniej na psy. Bo już 10 stycznia w filiach nr 4 i 9 przy ulicy Podgórnej odbędzie się “Psia środa”. Co się będzie działo? Między innymi czytelnicy z psami będą obsługiwani poza kolejnością.

Zaplanowane jest też spotkanie z pupilem.

Są to zajęcia adresowane do dzieci. Będą one miały okazję wysłuchać historię o niezwykłych psach. Odwiedzi nas też jamniczka Pola. Obowiązują zapisy, zachęcamy do kontaktu z nami. Zachęcamy też do przynoszenia do nas w tym dniu różnego rodzaju karm, kocy – przekażemy je do schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ulicy Szwajcarskiej.