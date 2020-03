Pospolite ruszenie Lubuszan w związku z zagrożeniem koronawirusem oglądamy każdego dnia. Do działania wkroczyły także spółdzielnie socjalne. Robią m.in. przyłbice dla personelu medycznego, czyli plastikowe osłony na twarz.

Przyłbice na drukarce 3D zaczął wykonywać Łukasz Więcek. W ślad za nim poszło wiele innych osób i instytucji.