Początek marca, to moment w którym wielu kierowców decyduje się na zmianę opon w swoich samochodach. Z tych zimowych na letnie. Niektóre opony, nie nadając się już do użytku w kolejnym sezonie, będą wymagały utylizacji.

I tutaj z apelem wychodzi Zakład Gospodarki Komunalnej – stare i zużyte opony oddajmy do PSZOK-u.

Każdy mieszkaniec może przywieźć do nas 10 opon rocznie bezpłatnie. Nie zostawiajmy ich przy pergolach – nie możemy ich odbierać śmieciarkami. Nasze pojazdy nie są do tego przystosowane. Nie wyrzucajmy ich też do lasów. Oddanie zużytych opon do nas zajmie około 10 minut i jest bezpłatne.