Zaledwie tydzień – tyle czasu pozostało do drugiej tury wyborów prezydenckich w Zielonej Górze, Oba sztaby: Marcina Pabierowskiego z Koalicji Obywatelskiej i Janusza Kubickiego, urzędującego prezydenta, chcą przyciągnąć do siebie mieszkańców i przekonać do swoich racji.

W sobotę przed południem w centrum miasta briefing prasowy zorganizował Marcin Pabierowski i jego sztab. Na zaproszenie do Zielonej Góry przyjechał Michał Szczerba. Poseł twierdził, że podczas prezydentury Janusza Kubickiego doszło do sporych zaniechań. Miał na myśli nieprawidłowości przy ewakuacji DPS-u podczas pandemii oraz sprawę pożaru składowiska odpadów w Przylepie.

Dzisiaj dowiadujemy się od biegłych sądowych: 65 hektarów zostało skażonych. To będzie miało wpływ na życie i zdrowie mieszkańców Zielonej Góry. To jest druga żółta kartka, którą mieszkańcy mogą wystawić temu prezydentowi, a czerwoną pokazać przy urnie wyborczej.

O sprawie Przylepu i o konsekwencjach mówił również Marcin Pabierowski.

To było działanie nieskuteczne, to wprowadza zagrożenie i niepewność i źle oddziałuje na gospodarkę i markę miasta. Muszą być realizowane instrukcje, a nie była zrealizowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego mówiąca o ewakuacji. Przede wszystkim bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Na to stawiam w swoim programie.

Przypomnijmy, że druga tura wyborow prezydenckih w Zielonej Górze odbvędzie się 21 kwietnia.