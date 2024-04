Podczas nocnego liczenia głosów dochodzą do nas pierwsze, nieoficjalne wyniki wyborów do zielonogórskiej Rady Miasta. Mogą być one zaskakujące.

Według naszych informacji przyszłą radę zdominuje Koalicja Obywatelska, która do Rady Miasta prawdopodobnie wprowadzi aż piętnastu radnych. Prawo i Sprawiedliwość, według wstępnych szacunków, może liczyć na sześć mandatów, a prezydencki klub “Zielona Razem” – na cztery.

Wyborczego progu nie przekroczyły klub “Zielona 2050”, Trzecia Droga i Lewica.

KO zdominowała także wybory do sejmiku województwa lubuskiego. Według exit poll rezultaty przedstawiają się nastęoująco