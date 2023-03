Zielonogórski Ośrodek rozpoczyna akcje Winobranie 2023. Mimo, że do święta miasta pozostało jeszcze sporo czasu już teraz mieszkańcy mogą wysyłać swoje propozycje dotyczące gwiazd jakie chcieliby zobaczyć na Winobraniowej scenie.

Co należy zrobić, aby zgłosić swojego ulubionego wykonawce? O tym Weronika Bożejko

Zgłoszenia mogą być jakiekolwiek, wysyłajcie to wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Wszystkie propozycje będą wzięte pod uwagę. Nie gwarantujemy, że wszystkie zostaną zrealizowane, bo tych e-maili przychodzi bardzo dużo, ale na pewno weźmiemy pod uwagę wszystkie propozycje. Do końca marca czekamy na wasze propozycje dotyczące winobraniowych artystów.