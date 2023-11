Futboliści amerykańscy Watahy Zielona Góra po zwycięstwie w półfinale nad Grizzlies Gorzów Wlkp. zagrają w finale PFL 9. W sobotę, o 13:00 na stadionie przy ul. Botanicznej zmierzą się z Miners Wałbrzych.

Osoby związane z Watahą nie ukrywają, że spodziewają się sporej frekwencji i zachęcają do tego, aby wraz z kibicami, wspólnie powalczyć o upragniony tytuł. Miłosz Weryszko rozmawiał z prezesem klubu, Sebastianem Domańskim.

Spodziewamy się kompletu kibiców. To jest fantastycznie uczucie, bo trybuny naprawdę nas niosą. Aura nie jest już tak przyjemna, dlatego zachęcamy, żeby kibice wzięli ze sobą koce, termosy, a my zagwarantujemy darmową herbatę.

Wataha już raz w tym sezonie wygrała z Miners Wałbrzych. Było to premierowe spotkanie sezonu. Maciej Wit, zawodnik zielonogórskiego klubu spodziewa się znacznie trudniejszej przeprawy.

Wiadomo, nastawienie bojowe, to jest finał, a więc totalnie mecz o wszystko. Oni na pewno się rozegrali, więc to nie będzie taki mecz, jak na początku sezonu. My też jednak się poprawiliśmy. Spodziewam się zaciętego meczu do końca.