Kiedyś, 29 marca świętowali ci, którzy pracowali w przemyśle ciężkim. Współcześnie Dzień Metalowca celebrują fani muzyki metalowej.

Gościem poranka Radia Index był Michał Cierniak z grupy Warfist. Glany, ramoneska, czarna koszulka – najczęściej z nadrukiem metalowej kapeli i czarne jeansy – to wizualny znak rozpoznawczy przedstawicieli tego gatunku muzyki, choć na scenie zdarzają się nawet kapele metalowe, które grają w garniturach. – W metalu się tylko krzyczy – to tylko stereotypowe spojrzenie. Czasami w metalu się tak śpiewa, że trenerzy wokalistyki robią “wow”. Metal od zawsze uchodził za muzykę buntu. – mówił nasz gość, z którym cała rozmowa do zobaczenia w materiale wideo.