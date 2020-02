Zobacz info

Joanna Kołaczkowska i Łukasz Pietsch Muzyki potrzebuję jak powietrza, jak wiatru, który przegania. Chcę, by jego powiew mnie porywał, unosił na barana, a potem grzecznie zanosił do domu. Chcę, by piosenki mną poniewierały i wyrywały mi włosy. Marzeniem moim jest stworzenie takich piosenek, które będą żyły i od czasu do czasu wyrwą komuś choć jeden włos. Bilety w cenie 60 zł Dostępne w lokalu i na portalu abilet.pl https://www.facebook.com/events/183736482702739/