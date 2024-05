Momentami podniosła i emocjonująca – taki przebieg miała uroczysta sesja Rady Miasta w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas niej ślubowanie złożyło 25 radnych. Zaprzysiężono także nowego prezydenta Marcina Pabierowskiego. Jak nam powiedział, odczuwał podczas uroczystości olbrzymie wzruszenie i emocje.

Aż nie byłem przygotowany na te emocje. Jest wzruszenie, odpowiedzialność i zobowiązanie. Jaka to będzie rada? Mam nadzieję, że współpracująca. Będę chciał być prezydentem współpracującym, chcę się wsłuchać w głosy mieszkańców i radnych.

Pabierowski zastąpił na stanowisku włodarza miasta Janusza Kubickiego, dziś nieobecnego na sesji. Obecny był za to wiceprezydent Dariusz Lesicki, który w rozmowie z nami przyznał, że przez osiemnaście lat dużo udało się w Zielonej Górze zrealizować.

Duże emocje związane z tym, co się udało. A udało się bardzo dużo. To pomniki, które stworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami. Myślę, że powinniśmy je rozwijać, to jest na pewno Uniwersytet Zielonogórski i miasto uniwersyteckie.