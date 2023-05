Od 8 maja trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegoroczna edycja kręci się wokół roweru. Z tej okazji Biblioteka Norwida zorganizowała konkurs dla czytelników.

Przez cały tydzień czytelnicy Biblioteki Norwida i poszczególnych filii mogą wziąć udział w wyzwaniu rowerowym. Więcej o tej akcji mówi Magdalena Faron, koordynatorka Mediateki Góra Mediów.

Trzeba wykonać dwa główne zadania – to znaczy – rowerem pojechać do jakiejkolwiek, wybranej filii mieszczącej się na terenie naszego miasta i kiedy przyjedziecie do tych filii, to trzeba wejść do środka i wypożyczyć książkę, film, płytę muzyczną, a potem, to właściwie jest trzecia część składowa tego zadania, potem trzeba wykonać sobie zdjęcie.