Już od soboty ponownie otwarte zostaną baseny. Oznacza to, że dzięki poluzowaniu obostrzeń mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli skorzystać z dwóch pływalni krytych na terenie naszego miasta. Jedna znajduje się przy ulicy Wyspiańskiego. Druga to basen w hali CRS przy ulicy Sulechowskiej.

Żeby móc popływać należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pierwsza to limity osób. Z basenu przy sulechowskiej będzie mogło skorzystać jednocześnie 300 osób. Przed pandemią liczba ta wynosiła 2 razy tyle. Kolejnym zaleceniem jest utrzymanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa. Mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSIR-u w Zielonej Górze.

Nie jesteśmy w stanie weryfikować tego, czy ktoś jest zaszczepiony. Bardzo proszę, szanujmy się nawzajem, maseczki możemy zdjąć, gdy wchodzimy na halę basenową. Starajcie się państwo, żebyśmy mogli jak najdłużej pływać, żebyśmy nie wrócili – tak jak na jesieni – do punktu wyjścia.

Zasady te będą obowiązywały na obu zielonogórskich basenach. Na basenie w hali CRS ponownie zadziałają także wodne atrakcje.

Basen będzie czynny od 6 do 21. Na pewno nie będzie atrakcji od początku, one będą czynne od 9. Przestrzegajmy dystansu. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała. Będziemy dostosowywać się do potrzeb i ilości osób.