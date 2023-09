Będzie termomodernizacja kolejnych budynków na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Umowę na przeprowadzenie prac podpisano we wtorek. Jest to inwestycja realizowana przy 85% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego “Lubuskie 2020”. Wszystko po to , żeby postawić na jeszcze większą efektywność energetyczną.

Inwestycja prowadzona jest w systemie zaprojektuj – wybuduj. Trzy etapy prac zakończono, teraz przyszła pora na kolejne działania. Mówi Bogusław Sułkowski, dyrektor WOSiR w Drzonkowie.

Główne cele tego projektu to zwiększenie potencjału pozyskanej energii oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i gazowej.

Ponadto chodzi o redukcję emisji szkodliwych związków oraz substancji do atmosfery, a także poprawę parametrów użytkowych i energetycznych ośrodka. Prace nad przygotowaniem dokumentacji do tej inwestycji ruszyły już w 2015 roku. Prace podzielono na kilka etapów i do tej pory udało się wykonać między innymi instalację fotowoltaiczną, termomodernizację budynków w tym świetlicy. Zainstalowanych zostało również 14 głębinowych pomp ciepła. Teraz przyszła pora na budowę chociażby nowoczesnej kotłowni.

Zakup i montaż nowego pieca gazowego. Do tego mikroturbina gazowa z Ameryki. Będzie to jedyna taka turbina w Polsce wykorzystywana na obiektach sportowych. Ona będzie produkowała tyle prądu, że będziemy nią podgrzewali także wodę w basenie.

Turbina przyleci do Drzonkowa z Los Angeles. Jej instalacja powinna ruszyć 27 września. Wartość projektu to ponad 2 mln złotych. Zakończenie prac w ramach czwartego etapu zaplanowano na 30 listopada.