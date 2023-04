O tym, że wiosna to czas porządków, wiadomo nie od dziś. I to nie tylko tych w ogródkach i domach, a nawet samochodach, ale też na naszych głowach. Na niebie pojawiają się pierwsze promyki słońca, a my możemy w końcu ściągnąć czapki i kaptury. I co wtedy? Jak mówią specjaliści – warto wybrać się do fryzjera na zabiegi pielęgnacyjne.

O to jak zadbać o włosy mówi Natalia Krysik, szefowa salonu fryzjerskiego “Vanilia”.

Na pewno dbamy o skórę głowy. I to nie tylko myciem szamponami, ale tez poprzez używanie peelingów. Pozwolą nam one złuszczyć martwy naskórek, poprawiają zdrowotność skóry. Do tego odżywki. Jeśli suszymy lub prostujemy włosy, to pamiętajmy też o termoochronie.

A jakie fryzury są i będą modne tej wiosny? Okazuje się, że tutaj królem damskich głów jest nadal bob.

Boby są różne. Mniej lub bardziej w nieładzie, mamy też tzw. mikro boby. Pewnie zobaczymy je zobaczymy u influencerek w tym roku. Mamy też grzywkę francuską, ona wciąż w modzie.

Choć jak przekonuje Natalia Krysik – moda to jedno, najważniejsze jest jednak nasze dobre samopoczucie w konkretnej fryzurze i kolorze. Nawet jeśli miałby to być kolor różowy, który ma być ponoć hitem tegorocznej wiosny.