Wakacje coraz bliżej. A to oznacza coraz więcej ofert prac sezonowych dla studentów. Jak co roku – młodzi Lubuszanie będą poszukiwali sposobów na zarobek. Podejmując pracę warto pamiętać jednak także o uporządkowaniu kwestii dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Co ważne – decydując się na zatrudnienie na umowę o pracę, automatycznie decydujemy się na to, aby składkę za nasze ubezpieczenie płacił pracodawca. A to oznacza, że młody pracownik traci tym samym dotychczasowe ubezpieczenie, wynikające zwykle ze zgłoszenia takiej osoby do świadczenia zdrowotnego rodzica.

Natomiast jak ta praca kończy się po kilku miesiącach, to rodzic musi na nowo zgłosić dziecko do systemu i swojego ubezpieczenia. Inaczej nie będzie on mógł korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Przypomina Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.