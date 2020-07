Nucone filmowo” czy „Filmowo nucone”, tak zatytułowałam ten swój recital. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona w Zielonej Górze do zrobienia takiego recitalu. To jest kompletnie spontaniczna sprawa dla mnie, bo po pierwsze nigdy nie śpiewałam tak długiego spektaklu muzycznego, zazwyczaj są to dwie piosenki, trzy utwory w musicalu, a tutaj będzie ich około trzynastu.