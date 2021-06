Zielonogórski Urząd Stanu Cywilnego otwiera się na gości. W uroczystości zaślubin towarzyszyć młodej parze może teraz 20 dodatkowych osób. Nadal należy jednak pamiętać o pandemicznych restrykcjach.

Mowa tutaj o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu. Do tej pory w sali ślubów, oprócz młodej pary i urzędnika, mogli przebywać wyłącznie świadkowie.

Były pary, które były zadowolone, że w tak intymnym gronie, mogą złożyć sobie te oświadczenia. Najważniejsze w ich życiu. Ale był tez i pary, w przewadze, dla których nie było to radosne. Dla nas to też nie jest przyjemność jeśli widzimy, że nowożeńcy nie są w pełni zadowoleni. I nie ma z nimi ich najbliższych. Dlatego my również się cieszymy, że przyszedł w końcu ten moment. I mogą być razem podczas tak ważnej uroczystości.