Zieloną Górę odwiedził Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych i wiceprezes „Porozumienia”, który przyglądał się funkcjonowaniu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego.

Swoimi odczuciami dzielił się na antenie Radia Index w rozmowie z Kają Rostkowską.

To nie była kontrola, to była raczej wizyta gospodarcza. Chciałem zapoznać się na miejscu z sytuacją u państwa. Muszę powiedzieć, że wyjadę z Zielonej Góry optymistycznie nastawiony. Rynek jest elementem, który promieniuje tutaj na lokalną przedsiębiorczość.

Polityk odwiedził też strefy gospodarcze w Zielonej Górze i Nowej Soli. – Cieszę się, że sporo jest tu polskich firm – powiedział na naszej antenie.

Byłem zbudowany wizytą w dwóch podstrefach: zielonogórskiej i nowosolskiej. To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to dominacja krajowych firm. Widziałem tam wiele firm zagranicznych, ale zarządzający strefami mówi, że coraz więcej jest firm krajowych, które często lokują tam bardzo nowoczesną produkcję.