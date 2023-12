Wiadukt na ulicy Zjednoczenia ponowne otwarty. Przypomnijmy – obiekt był od kilkunastu dni wyłączony z użytku, ze względu na szczelinę dylatacyjną. Dziś, po przeprowadzeniu wielu badań i ekspertyz, konstrukcja znów jest czynna. A to oznacza koniec korków.

Ruch drogowy został przywrócony w środę po godzinie 13 – mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.

Jak widać nie jesteśmy tymi, co siedzą i nic nie robią. Wielkie podziękowania dla Pana Profesora. Za wiedzę i słowa, że nie jest to nasza wina. Miasta. Ponadto pochwalił nas także za to, że chcieliśmy od razu ten problem rozwiązać.