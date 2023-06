W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć premierowy spektakl „Przedstawię Ci tatę” oraz najnowszą bajkę dla dzieci pt. „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

W Lubuskim Teatrze po raz kolejny będzie możliwość obejrzenia najnowszego spektaklu w reżyserii Roberta Czechowskiego pt. „Przedstawię Ci tatę”. O tej sztuce mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Spektakl opowiada historię, kiedy to tata poznaje narzeczonego, wybranka swojej ukochanej córki i okazuje się, że wie coś na temat tego chłopca, czego córka nie wie i nie powinna chyba wiedzieć, bo jeśli się dowie, to wyjdzie też sekret taty. Co z tego wyniknie? Odpowiedź już w Lubuskim Teatrze.