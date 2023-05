W Lubuskim Teatrze w najbliższy weekend odbędą się spektakle dwóch sztuk. Będziecie mogli zobaczyć bajkę dla dzieci pt. „Drakula” oraz najnowszy spektakl w reżyserii Roberta Czechowskiego pt. „Przedstawię Ci tatę” w wykonaniu zielonogórskich aktorów.

Już od piątku będziecie mogli ponownie zobaczyć najnowszą sztukę, która w kwietniu pojawiła się w Lubuskim Teatrze. Więcej o spektaklu pt. „Przedstawię Ci tatę” mówi Magdalena Pawlak, kierownik działu impresariatu Lubuskiego Teatru.

Jest to spektakl komediowy, zabawny, bardzo barwny, z piękną dekoracją i piękną muzyką, opowiadający historię, myślę, że odnoszącą się też do naszego życia codziennego i tego, co w naszym domu się dzieje. Jest córka, jest tata, jest mama, jest narzeczony, który w pewnym momencie musi przyjść i poznać rodziców swojej wybranki.

Ten spektakl odbędzie się w piątek i sobotę o godzinie 19:00 i w niedzielę 18:00. Kolejną propozycją na ten weekend w Lubuskim Teatrze jest bajka dla dzieci pt. „Drakula”.

Spektakl przeznaczony jest dla dzieci troszeczkę starszych, ale jest to bardzo fajna propozycja. Jest troszeczkę mroczny, troszeczkę śmieszny, zabawny. Muzyka jest fajna, dekoracja jest przepiękna i to najbardziej chyba też ujmuje nasze dzieciaki, bo wchodzą rzeczywiście w tą krainę Drakuli, patrząc na to, co się dzieje na scenie. Spektakl opowiada historię Drakuli, który się zakochał i musi wybrać między krwią a niekrwią. Czy się uda? Odpowiedź w Lubuskim Teatrze.