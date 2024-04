Park linowy, plac zabaw, tor do mini golfa, kort do padla – między innymi z tych atrakcji można skorzystać w ten weekend na terenie kąpieliska H2Ochla. Skorzystać i wyrobić sobie własną opinię, na temat obiektu. Choć na razie bez pływania – bo pomimo pojawienia się wody w basenie, to na uruchomienie typowo wodnych atrakcji mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, na początek sezonu.

A jak się spodobało to, co już działa?

Skąd pomysł na to, żeby zrobić weekend otwarty? Pytamy o to Janusza Kubickiego, prezydenta miasta Zielona Góra.

A kiedy oficjalne i pełne otwarcie obiektu? To zdradza Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSiR w Zielonej Górze.

Dodajmy – na kąpielisko można zajrzeć w ten weekend, pomiędzy 10, a 17. Wstęp jest bezpłatny.