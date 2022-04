Wataha Zielona Góra gotowa do sezonu. W sobotę zielonogórscy futboliści amerykańscy rozpoczną występy w PFL 2, czyli na zapleczu elity w lidze jedenastoosobowej.

Pierwszym rywalem Watahy będą Białe Lwy Gdańsk. Do drużyny zielonogórzan dołączył gracz importowany. To Zac Oueldsidi, który do Watahy trafił z Maroka. Grał w tamtejszej lidze i reprezentował tamtejszy kraj. Dziś na konferencji prasowej mówił o tym, jak to się stało, że trafił do Zielonej Góry.

Cała rekrutacja to był wybór trenera. Spośród kandydatów wybrał mnie. Następnie przeprowadziliśmy procedurę ściągnięcia mnie do Polski. To nie było łatwe. Procedury okazały się wyzwaniem. Tutaj już spotkałem się z bardzo dobrym przyjęciem. Zarówno drużyny, jak i ludzi, których tu spotykam. Zaaklimatyzowałem się szybciej niż się nawet spodziewałem. Fajnie, że mogę tu być i się rozwijać.

Wataha powraca do ligi jedenastoosobowej. Jakie cele postawiono przed drużyną? O tym prezes klubu Sebastian Domański.

Temat awansu się przewija z tyłu głowy. Jeżeli mamy się rozwijać i iść do przodu, to tym celem jest ekstraklasa i powrót tam. Czy uda nam się to teraz czy za rok? Zobaczymy. Stawiamy jednak na stabilizację. Chcemy uniknąć sytuacji, że co roku zmieniamy trenera i podejście do treningów. Nowa filozofia co roku nie wpływa dobrze na rozwój drużyny.

Mecz z Białymi Lwami Gdańsk w sobotę o 16:00. Część dochodu z biletów zostanie przekazana na rzecz Ukrainy.