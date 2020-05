W marcu wandale uszkodzili park linowy „Gęsie Tarasy” w Dolinie Gęśnika. Koparką, skradzioną z pobliskiego placu budowy, zniszczyli ścieżkę, lampę i liny nośne. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje się do naprawy obiektu.

Firma, która budowała park linowy, co roku robi jego przegląd. Ostatniego dokonała w ubiegłym tygodniu. Skutki marcowej dewastacji okazały się poważniejsze niż przypuszczał MOSiR.

Niestety okazało się, że straty są trochę większe niż te, które udało się zdiagnozować moim ludziom. Dostaliśmy dzisiaj informację, że liny nośne są uszkodzone. To będzie już niestety grubsza robota. Dzisiaj powinniśmy dostać wycenę naprawy, zgłosimy to do ubezpieczyciela, żeby ewentualnie pokryć to z pieniędzy, które miasto płaci za polisę.

MOSiR szacuje koszt naprawy na 10 tysięcy złotych. Co konkretnie wymaga zreperowania?

Miejsce, w którym jest przejście z jednego „gniazda” do drugiego – trzeba to wzmocnić, część pewnie będzie trzeba wymienić, naprawić, żeby wytrzymałość była odpowiednia. Myślę, że nie ma zagrożenia – i tak na tę chwilę park nie może być użytkowany. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni doprowadzimy go do stanu użyteczności, żeby w momencie gdy pozwolą nam go uruchomić, był gotowy do użytku.