“Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – pod takim hasłem odbył się Różowy marsz. Tegoroczny przeszedł spod ratusza pod urząd marszałkowski i jest częścią Lubuskiego Kongresu Kobiet.

Charakterystyczne dla marszu są różowe parasolki. Te miały jednak nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Jednym z uczestników „Różowego marszu” był prezes Szpitala Uniwersyteckiego, Marek Działoszyński, który mówił jak ważna jest profilaktyka.

Najważniejsze to “wyłapać”. Chodzi o badania przesiewowe i samobadania. To dotyczy także panów, gdzie temat jest trochę tabu. Panie powinny czasami zachęcić nas do tego, żeby robić sobie samokontrolę, a potem korzystać z ośrodków, które w tym zakresie pracują. Trzeba stawiać na profilaktykę.