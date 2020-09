Zobacz info

#OrionMłodzik #1/4 Mistrzostw Polski Młodzików w Sulechowie! 🍀. 4-6 wrzesień 2020r. #SalaSp3. #piątek 10:00 Nysa vs Wrocław (A) 12:00 Będzin vs Sulęcin (B) 16:00 Sulechów vs Wrocław (A) 18:00 Jelcz-Laskowice vs Sulęcin (B) #sobota 10:00 Sulechów vs Nysa (A) 12:00 Jelcz-Laskowice vs Będzin (B) ok godz 14 ( przy zgodzie Zespołów) mecz o 5/6 m-ce ( chyba, że się nie zgodzą to ten mecz ok 19:00). ok godz. 15:00 (1m z grupy A vs 2m z grupy B) ok godz. 17:00 (2m z grupy A vs 1m z grupy B) #niedziela 1...