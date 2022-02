Walentynki to dzień, w którym ludzie chętnie obdarowują się drobnymi upominkami. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca, aby z tej okazji oddać krew.

Jak mówi Krzysztof Piwowarczyk, z RCKiK w Zielonej Górze, sytuacja pandemiczna utrudnia oddawanie krwi, która jest bardzo potrzebna. Stąd potrzeba organizacji różnych akcji krwiodawczych.

Od niedawna jesteśmy posiadaczami fotobudki, więc stwierdziliśmy, że zrobimy właśnie przy tej okazji taki event fotobudkowy tutaj w naszym centrum w poniedziałek. Przez cały dzień wszystkie osoby, które odwiedzą nas, oddadzą krew, to oczywiście będą mogły skorzystać, zrobić sobie takie pamiątkowe zdjęcie. Dodatkowo dla wszystkich osób, które w tym dniu w całym województwie oddadzą krew, mamy przygotowane upominki w postaci takiego ciepłego czerwonego kocyka.

Akcje zachęcające do oddawania krwi cieszyły się przed pandemią dużą popularnością. Krzysztof Piwowarczyk zaznacza, że takie inicjatywy bardzo pomagają więc lubuskim pacjentom.

My bardzo lubimy eventy i zarówno jako ludzie, przyciągają nas takie imprezy, dwa – krwiodawcy też bardzo się cieszą i my osobiście też bardzo miło spędzamy wtedy czas, bo dzieje się coś więcej niż samo oddanie krwi. Nie ukrywam, że przez pandemię trochę nam to pokrzyżowało plany. Przez te dwa lata musieliśmy zrezygnować z pewnych eventów, które właśnie wtedy gromadzą dość spore ilości ludzi.