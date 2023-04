Placówka dedykowana m.in. rodzicom, których dzieci przychodzą na świat z wadami letalnymi po latach starań stanie się faktem. Symboliczna, pierwsza łopata została wbita w tym tygodniu.

Nowy budynek, który będzie siedzibą Fundacji Centrum Rodziny będzie miał 440 mkw. Pomieści gabinety i poradnie specjalistyczne, a także sale edukacyjne i przede wszystkim hospicjum perinatalne z częścią hotelową dla rodziców.

To inwestycja, której brakowało w regionie. Mówi Joanna Habura, prezes Fundacji Centrum Rodziny.

Takiej inicjatywy rodziców nie ma w całym kraju. To pierwsze takie miejsce, które opiekuje się rodziną od samego początku do samego końca.

Placówka będzie mieścić się przy ul. Langiewicza. – Czekaliśmy na to 6 lat – mówi Joanna Junke, członek zarządu Fundacji Centrum Rodziny.

Fundacja, jak i szkółka to są dwie rzeczy. Jesteśmy szkołą rodzenia, ale obejmujemy całe rodziny opieką. Na to się składa wiele rzeczy, tylko po prostu mieliśmy mało miejsca, bo to były tylko dwie malutkie salki, a tu będzie piękny, pełny kompleks. Będziemy mieli dużo pomieszczeń i jeszcze więcej możliwości, by zaopiekować więcej rodzin.