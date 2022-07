KS Lumel Zielona Góra – to nowy klub na sportowej mapie miasta. Nowy z historyczną nazwą, bo w przeszłości pod tą nazwą sukcesy osiągali zielonogórscy lekkoatleci.

Teraz Lumel znowu będzie kojarzony z królową sportu. Skąd pomysł na taki projekt? Pytamy Tomasza Hucała, prezesa klubu.

Pomysł pojawił się w głowie Sławomira Landyszkowskiego, czyli szefa bloku sportu w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, prywatnie zielonogórzanina. On kiełkował dość długo. My o tym pomyśle rozmawialiśmy w Rzeszowie, podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ja tam zadeklarowałem pomoc i pomogłem Sławkowi przekuć pomysł w rzeczywistość.

Tomasz Hucał mówi też o celach nowopowstałego klubu.

Zbudować bardzo profesjonalny klub, który od podstaw będzie piął się ku górze. Zaczęliśmy od trenerów. Na razie jest to Sławomir Landyszkowski, Karolina Tymińska i Mateusz Fórmański. To jeszcze nie koniec, bo ta kadra będzie uzupełniania. Będziemy zaczynać od 7-letnich dzieci. Będziemy robić nabór, na przełomie sierpnia i września, a jeśli pozwolą na to finanse, to niewykluczone, że będziemy próbowali pozyskać jakichś zawodników.