16 marca ruszył w Polsce proces nadawania numeru PESEL osobom uciekającym z Ukrainy. Według danych urzędu miasta w Zielonej Górze od tego czasu numer PESEL uzyskało w mieście ok. 300 osób.

Jak podkreśla Małgorzata Ostrowska, naczelnik wydziału spraw obywatelskich zielonogórskiego magistratu, cała procedura odbywa się „przy okienku”. Osoba dostaje numer PESEL, następnie zmieniany jest jej status na tzw. Ukr – czyli przekroczenie granicy po 24 lutego.

Pobieramy wtedy biometrię od takich osób, to jest drugi etap całego tego procesu, a na końcu jeszcze ewentualnie przyjmujemy dane wg życzenia oczywiście wnioskodawcy o numerze telefonu i mailu, co skutkuje tym, że może taka osoba sobie utworzyć profil zaufany. A to akurat pomaga jej w składaniu różnych wniosków o różne formy pomocy, które również ta ustawa wprowadziła dla nich.