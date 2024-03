Mieszkańcy Zatonia nie chcą parkingu i placu festynowego. Przypomnijmy, ten temat pojawił się podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Magistrat miał propozycje, aby parking na około tysiąc miejsc pojawił się blisko Pałacu Książęcego. Po sesji doszło do spotkania przedstawicieli miasta z mieszkańcami. Jeden z ich przedstawicieli Tomasz Mene stwierdził, że w Zatoniu jest inne, lepsze miejsce na parkingi.

Nie chcemy mieć tego placu festynowego. który ma mieć powierzchnię ośmiu hektarów. To umożliwi organizację imprez masowych. Nie zgadzamy się z lokalizacją parkingu na 1500 miejsc w obszarze chronionego krajobrazu. Proponujemy inną lokalizację za parkiem przy drodze do NIedoradza na wolnych terenach, które są idealne pod to rozwiązanie.