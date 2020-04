– Wykorzystajmy ten czas na dobre żywienie – apelowała na antenie Radia Index Aleksandra Majsnerowska dietetyk, która zachęca, by zadbać teraz o regularność i jakość posiłków.

Tym bardziej, że siedząc w domu mamy czas, by nieco bardziej poeksperymentować w kuchni.

Faktycznie możemy więcej czasu poświęcić na to dobre odżywanie i wykorzystajmy ten czas. W życiu codziennym, gdy jesteśmy w pędzie i zapracowaniu, zapominamy o podstawie, którą jest regularność jedzenia posiłków, picia wody. O tym bardzo często zapominamy. Wróćmy do podstaw, zastanówmy się, ile jadamy posiłków dziennie, czy nie za dużo, czy nie za mało? Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny

Gdy już odpowiemy sobie na te pytania, przystąpmy do działania. Na co postawić? M.in. na warzywa i owoce. Majsnerowska zachęca, by czas przy stole dzielić z bliskimi, a nie ze środkami masowego przekazu.

Ważne, żebyśmy “przeszkadzacze” odsunęli na bok. Nie jadajmy przy telewizorze czy radiu. Dajmy sobie tę chwilę i rodzinne ją spędźmy oraz skupmy się na jedzeniu. Jedzmy zdrowe produkty, gotujmy z dziećmi, włączając je do “kucharzenia”. Tym samym zachęcimy je do jedzenia warzyw i owoców, czyli do tego, co powinno być naszą podstawą. Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny

Dietetyczka dba także o osoby, które szyją maseczki. Więcej o inicjatywie „dokarmiamy babeczki szyjące maseczki” w całej rozmowie Romka Awińskiego z Aleksandrą Majsnerowską. Zobaczycie ją na portalu wZielonej.pl i na Facebooku Radia Index.