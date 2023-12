To będzie wielkie święto piłki ręcznej z zielonogórskimi akcentami. Dziś, tj. w sobotę, 2 grudnia, w hali CRS KGHM Chrobry Głogów zmierzy się z Industrią Kielce. To spotkanie Orlen Superligi.

Gospodarzem meczu są głogowianie, jednak nie mają tego dnia możliwości zagrania we własnej hali. O pomoc zwrócili się do AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego, z którym współpracują, a akademicki klub od raz zwrócił się do Roberta Jagiełowicza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odpowiedź mogła być tylko jedno: zagramy w CRS! Tym bardziej, że akademicki klub organizował już mecze piłki ręcznej w największej zielonogórskiej hali w przeszłości. 10 lat temu AZS grał z ówczesnym Vive w ramach Pucharu Polski w hali CRS.

Wtedy się to sprawdziło. AZS, który teraz jest głównym organizatorem na prośbę Chrobrego, bo oni współpracują, wtedy też był organizatorem. Doświadczenia mamy duże. Przeszłość pokazała, że jest zapotrzebowanie na piłką ręczną. Ja liczę, że kluby przyprowadzą też młodych adeptów drużyn z całego województwa.

Zdecydowanym faworytem każdego meczu w Polsce są kielczanie. I tak będzie też w sobotę. Ireneusza Łuczaka, trenera piłkarzy ręcznych AZS UZ pytaliśmy, za kogo będzie trzymał kciuki w sobotni wieczór.

Cieszę się, bo miałem okazję współpracować z Jędrkiem Zieniewiczem i Wojtkiem Matuszakiem, czyli zawodnikami Chrobrego, ale w kadrze województwa współpracowałem też z Michałem Olejniczakiem. Pisaliśmy już do siebie, że przed meczem troszkę powspominamy. Chrobry musiałby się wznieść na absolutne maksimum, a Kielce musiałyby mieć słabszy dzień.

Mecz w sobotę w hali CRS. Początek o 20:00.