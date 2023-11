TS Masterchem Przylep drugi sezon walczy ponownie na seniorskich boiskach. Obecnie B-klasowych. Zielonogórski zespół po rundzie jesiennej jest liderem rozgrywek. Jednocześnie w Przylepie cały czas szkolą młodzież.

O tym rozmawialiśmy w dzisiejszym programie Piłkarska Zielona Góra. Prezes Witold Wiśniewski liczy, że seniorzy w przyszłym sezonie awansują szczebel wyżej.

Wydaje mi się, że sami chłopcy dla siebie czują, że stać ich na grę trochę wyżej. W tej lidze połowa stawki próbuje grać piłką, druga połowa odbiega nieco poziomem, ale walka o awans będzie zacięta do końca. Dobrze, że najgroźniejszych rywali wiosną będziemy podejmować u siebie.

W Przylepie – nawet gdy nie było drużyny seniorów – szkolili młodzież. W sobotę drużyna TS-u powalczy w Chorzowie z drużyną Stadionu Śląskiego w meczu barażowym o awans do CLJ U-15. O przygotowaniach do tego meczu mówił w audycji Radosław Salwa, koordynator szkolenia w klubie.

Nie jesteśmy w roli faworyta. Chłopcy odjadą odebrać nagrodę za wygranie ligi wojewódzkiej. To zespół młodszy, który składa się praktycznie w całości z rocznika 2010. Chłopcy z Chorzowa to głównie rocznik 2009. Oni mają już cenne doświadczenie w postaci gry o awans do CLJ. W poprzednim sezonie, w starciu z Miedzią Legnica się nie udało. Druga szansa przed nimi teraz. Jedziemy po doświadczenie, po naukę, nasz sztab wykonał ogrom pracy.