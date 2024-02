W Zielonej Górze będzie ponownie ligowa drużyna w piłce nożnej kobiet. Tym razem za projekt biorą się przedstawiciele TS-u Masterchemu Przylep, którzy oznajmili, że zespół od nowego sezonu przystąpi do IV ligi dolnośląsko-lubuskiej.

– To projekt, który „chodził” za mną już od dłuższego czasu – informuje Konrad Komorniczak z TS-u Przylep.

Piłka nożna jest dla wszystkich. To bardzo dobrze widać w Zielonej Górze, gdzie sport jest dla wszystkich. Skoro piłka nożna jest dla całych rodzin, to niech też grają całe rodziny. Myślimy o drużynie dla całego województwa, do której wszystkie dziewczyny, z całego regionu mogą aspirować. Mamy panią trener Beatę Walczyk, która wie jak walczyć o najwyższe cele. Teraz pomoże całej naszej drużynie.