W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich w Zielonej Górze. Swoje głosy na wybranego kandydata będzie można oddawać od godziny 7 do 21. Warto jednak przypomnieć – w Zielonej Górze zmieniły się okręgi. W tegorocznych wyborach nasze miasto zostało podzielone na pięć okręgów. Nie wiecie, do którego należycie? Sprawdźcie w rozpisce poniżej.

OKRĘG WYBORCZY NR 1:

Ulice: Afrodyty, Agrestowa, Aleja Wojska Polskiego od numeru 10, Ananasowa, Apolla, Aresa, Artemidy, Ateny, Bananowa, Stefana Batorego, Braci Gierymskich, Budziszyńska, Bułgarska, Ceramiczna, Józefa Chełmońskiego, Chemiczna, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dąbrówki, Dekoracyjna, Demeter, Dionizosa, Xawerego Dunikowskiego, Dworkowa, Działkowa, Elektronowa, Energetyków, Fajansowa, Figowa, Foluszowa, Francuska, Grabowa, Heliosa, Heraklesa, Hermesa, Hery, Hiszpańska, Hoffmana, Anny Jagiellonki, Jana z Kolna, Jesionowa, Kamionkowa, Keramzytowa, Klinkierowa, Kokosowa, Juliusza Kossaka, Kraljevska, Kręta, Krośnieńska, Generała Mariana Langiewicza, Leśna, Lotników, Łężyca-Geodetów, Łężyca-Geologów, Łężyca-Inwestycyjna, Łężyca-Murarska, Łężyca-Urbanistów, Magnacka, Jacka Malczewskiego, Mała, Melpomeny, Piotra Michałowskiego, Migdałowa, Miodowa, Modrzewiowa, Naftowa, Nike, Objazdowa, Olchowa, Osadnicza, Porcelanowa, Porzeczkowa, Posejdona, Prosta, Różana, Rydza-Śmigłego, Słowacka, Tomasza Sobkowiaka, Szlachecka, Św. Trójcy, Świerkowa, Węgierska, Wiejska, Wrzosowa, Leona Wyczółkowskiego, Stefana Wyszyńskiego od nr 29 do nr 165, Zacisze, Jana Zamoyskiego, Zaściankowa, Zeusa, Zimna, Zjednoczenia od nr 12, Zygmunta Krasińskiego, Żołnierzy 2 Armii;

OKRĘG WYBORCZY NR 2:

Ulice: 1 Maja, Agatowa, Ametystowa, Armii Krajowej, Azaliowa, Bociania, Botaniczna, Bratkowa, Brylantowa, Brzozowa, Budowlana, Bursztynowa, Chabrowa, Świętych Cyryla i Metodego, Czyżykowa, Daliowa, Dekarska, Diamentowa, Długa, Ekologiczna, Emilii Plater, Fabryczna, Festiwalowa, Fiołkowa, Kazimierza Funka, Bartosza Głowackiego, Zbyszka Godlewskiego, Goździkowa, Irysowa, Jałowcowa, Jaskółcza, Jaśminowa, Jana Kilińskiego, Jasna, Jeżykowa, Kaczeńcowa, Jacka Kaczmarskiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kąpielowa, Kiełpińska, Oskara Kolberga, Marii Konopnickiej, Konwaliowa, Koralowa, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Kożuchowska numery nieparzyste do nr 29 i parzyste do nr 10, Ignacego Krasickiego, Krokusowa, Anieli Krzywoń, Kukułcza, Lawendowa, Leszczynowa, Liliowa, Łabędzia, Łużycka, Maciejowicka, Generała Madalińskiego, Makowa, Ks. Kazimierza Michalskiego, Mieczykowa, Mokra, Stanisława Moniuszki od nr 12, Monte Cassino, Morwowa, Nasza, Nagietkowa, Czesława Niemena, Nowojędrzychowska, Ogrodowa, Leopolda Okulickiego, Orla, Osiedle Robotnicze, Osiedle Wygoda, Owocowa, Parkowa, Pawia, Perłowa, Piastowska, Pionierów Zielonej Góry, Piwna, Józefa Poniatowskiego, Połaniecka, Powstańców Warszawy, Przyrodnicza, Ptasia, Racławicka, Rezedowa, Rubinowa, Rumiankowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Stokrotkowa, Stolarska, Storczykowa, Studzianki, Majora Henryka Sucharskiego, Szafirowa, Szmaragdowa, Szarych Szeregów, Szczekocińska, Tatrzańska, Tulipanowa, Turkusowa, Unii Europejskiej, Urocza, Jerzego Waszczyka, Wesoła, Wiśniowa, Wronia, Wypoczynek, Stefana Wyszyńskiego od numeru 1 do numeru 25, Zachodnia, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Zawilcowa, Żurawia;

OKRĘG WYBORCZY NR 3:

Ulice: Henryka Arctowskiego, Augustowska, Bałtycka, Barcikowice, Boczna, Bolka i Lolka, Bosmańska, Calineczki, Aleksandra Czekanowskiego, Jana Czerskiego, Ignacego Domeyki, Dożynkowa, Drzonków-Agrestowa, Drzonków-Akacjowa, Drzonków-Bażantowa, Drzonków-Boczna, Drzonków-Brzozowa, Drzonków-Bukowa, Drzonków-Cisowa, Drzonków-Czyżykowa, Drzonków-Dębowa, Drzonków-Działkowa, Drzonków-E. Romera, Drzonków-Gajowa, Drzonków-Grzybowa, Drzonków-Iglasta, Drzonków-Jastrzębia, Drzonków-Jeździecka, Drzonków-Kalinowa, Drzonków-Kasztanowa, Drzonków-Kąpielowa, Drzonków-Klonowa, Drzonków-Kościelna, Drzonków-Krótka, Drzonków-Krucza, Drzonków-Kwiatowa, Drzonków-Leśna, Drzonków-Lipowa, Drzonków-Lisia, Drzonków-Łąkowa, Drzonków-Miła, Drzonków-Modrzewiowa, Drzonków-Niedźwiedzia, Drzonków-Olimpijska, Drzonków-Orla, Drzonków-Ośrodkowa, Drzonków-Pięciobojowa, Drzonków-Podgórna, Drzonków-Pogodna, Drzonków-Przełajowa, Drzonków-Przyjazna, Drzonków-Przyjemna, Drzonków-Przytulna, Drzonków-Radosna, Drzonków-Rajcowska, Drzonków-Rajska, Drzonków-Rajtarowa, Drzonków-Rebusowa, Drzonków-Regentowa, Drzonków-Regimentowa, Drzonków-Rekreacyjna, Drzonków-Rotowa, Drzonków-Rybałtowa, Drzonków-Rycerska, Drzonków-Rydwanowa, Drzonków-Sarnia, Drzonków-Słoneczna, Drzonków-Sosnowa, Drzonków-Sosnowy Zakątek, Drzonków-Sowia, Drzonków-Staromłyńska, Drzonków-Strumykowa, Drzonków-Strzelecka, Drzonków-Szermiercza, Drzonków-Szkolna, Drzonków-Wierzbowa, Drzonków-Wiewiórcza, Drzonków-Wilcza, Drzonków-Wrzosowa, Drzonków-Zamkowa, Drzonków-Zmienna, Drzonków-Świerkowa, Fregatowa, Gdyńska, Giżycka, Graniczna, Janusza Groszkowskiego, Helska, Jana Heweliusza, Leopolda Infelda, Jany , Jarogniewice, Jasia i Małgosi, Jeleniów, Jędrzychowska, Kapitańska, Kętrzyńska, Kiełpin, Kiełpin-Antylopy, Kiełpin-Gościnna, Kiełpin-Jaguara, Kiełpin-Krokodyla, Kiełpin-Lwa, Kiełpin-Nosorożca, Kiełpin-Pelikana, Kiełpin-Przyjacielska, Kiełpin-Rodzinna, Kiełpin-Słonia, Kiełpin-Strusia, Kiełpin-Zebry, Kiełpin-Znajoma, Kiełpin-Życzliwa, Kiełpin-Żyrafy, Roberta Kocha, Kolejowa, Kopciuszka, Krasnoludków, Krępa-Agrestowa, Krępa-Dolna, Krępa-Dzika, Krępa-Herbaciana, Krępa-Kasztanowa, Krępa-Krótka, Krępa-Leśna, Krępa-Lipowa, Krępa-Łąkowa, Krępa-Miętowa, Krępa-Młyńska, Krępa-Odrzańska, Krępa-Piękna, Krępa-Podgórna, Krępa-Pokrzywowa, Krępa-Porzeczkowa, Krępa-Poziomkowa, Krępa-Sportowa, Krępa-Szkolna, Krępa-Truskawkowa, Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka, Łężyca-Agrestowa, Łężyca-Aroniowa, Łężyca-Boczna, Łężyca-Borówkowa, Łężyca-Bratkowa, Łężyca-Chabrowa , Łężyca-Dębowa, Łężyca-Dolna, Łężyca-Drobiowa, Łężyca-Irysowa, Łężyca-Jagodowa, Łężyca-Konwaliowa, Łężyca-Kościelna, Łężyca-Krańcowa, Łężyca-Krokusowa, Łężyca-Krótka, Łężyca-Kwiatowa, Łężyca-Lawendowa, Łężyca-Leśna, Łężyca-Liliowa, Łężyca-Maciejkowa, Łężyca-Makowa, Łężyca-Malinowa, Łężyca-Morwowa, Łężyca-Nastrojowa, Łężyca-Odrzańska, Łężyca-Piaskowa, Łężyca-Pigwowa, Łężyca-Polna, Łężyca-Porzeczkowa, Łężyca-Poziomkowa, Łężyca-Prosta, Łężyca-Różana, Łężyca-Sasankowa, Łężyca-Skrajna, Łężyca-Sosnowa, Łężyca-Spacerowa, Łężyca-Spokojna, Łężyca-Sportowa, Łężyca-Stokrotkowa, Łężyca-Tulipanowa, Łężyca-Zawilcowa, Ługowo, Ignacego Łukasiewicza, Marzęcin, Misia Uszatka, Mrągowska, Gabriela Narutowicza, Alfreda Nobla, Nowy Kisielin-Leśna, Nowy Kisielin-A. Syrkiewicza, Nowy Kisielin-A. Wysockiego, Nowy Kisielin-Bobrzańska, Nowy Kisielin-Brzozowa, Nowy Kisielin-Bukowa, Nowy Kisielin-Cedrowa, Nowy Kisielin-Cisowa, Nowy Kisielin-Dębowa, Nowy Kisielin-Dolna, Nowy Kisielin-Grabowa, Nowy Kisielin-Grysowa, Nowy Kisielin-Innowacyjna, Nowy Kisielin-Jaworowa, Nowy Kisielin-Jesionowa, Nowy Kisielin-Kasztanowa, Nowy Kisielin-Klonowa, Nowy Kisielin-Kolejowa, Nowy Kisielin-Kościelna, Nowy Kisielin-Krótka, Nowy Kisielin-Łąkowa, Nowy Kisielin-Modrzewiowa, Nowy Kisielin-Naukowa, Nowy Kisielin-Nowa, Nowy Kisielin-Odrzańska, Nowy Kisielin-Pałacowa, Nowy Kisielin-Piaskowa, Nowy Kisielin-Podgórna, Nowy Kisielin-Polna, Nowy Kisielin-Rozwojowa, Nowy Kisielin-Sosnowa, Nowy Kisielin-Spokojna, Nowy Kisielin-Strumykowa, Nowy Kisielin-Świerkowa, Nowy Kisielin-Technologiczna, Nowy Kisielin-Topolowa, Nowy Kisielin-Ukryta, Nowy Kisielin-Źródlana, Ochla-3 Maja, Ochla-Agrestowa, Ochla-Akacjowa, Ochla-Alfreda Smoczyka, Ochla-Astrowa, Ochla-Bakaliowa, Ochla-Bazyliowa, Ochla-Bażantowa, Ochla-Bernda Mixdorfa, Ochla-Beztroska, Ochla-Bociania, Ochla-Brzoskwiniowa, Ochla-Brzozowa, Ochla-Bukowa, Ochla-Chabrowa, Ochla-Czeremchowa, Ochla-Czereśniowa, Ochla-Daglezjowa, Ochla-Daktylowa, Ochla-Daleka, Ochla-Deszczowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Dębowa Polana, Ochla-Działkowa, Ochla-Dzika, Ochla-Dzikiej Róży, Ochla-Dzwonkowa, Ochla-Feliksa Stamma, Ochla-Folklorystyczna, Ochla-Franciszka Gaudy’ego, Ochla-Górna, Ochla-Grzybowa, Ochla-Gwiaździsta, Ochla-Henryka Łasaka, Ochla-Henryka Sienkiewicza, Ochla-Imbirowa, Ochla-J. I. Kraszewskiego, Ochla-Jagodowa, Ochla-Janusza Korczaka, Ochla-Janusza Kusocińskiego, Ochla-Jaśminowa, Ochla-Jelenia, Ochla-Juliana Tuwima, Ochla-Jutrzenki, Ochla-Kaktusowa, Ochla-Kalinowa, Ochla-Kasjopei, Ochla-Kasztanowa, Ochla-Klimatyczna, Ochla-Klonowa, Ochla-Kornela Makuszyńskiego, Ochla-Kożuchowska, Ochla-Kręta, Ochla-Krótka, Ochla-Ks. Wł. Terlikowskiego, Ochla-Księżycowa, Ochla-Kwiatowa, Ochla-Leśna, Ochla-Lipowa, Ochla-Lisia, Ochla-Łąkowa, Ochla-Makowa, Ochla-Malinowa, Ochla-Marii Konopnickiej, Ochla-Młyńska, Ochla-Morelowa, Ochla-Muzealna, Ochla-Niedźwiedzia, Ochla-Oazowa, Ochla-Ogrodnicza, Ochla-Olchowa, Ochla-Osiedle Dworskie, Ochla-Osiedlowa, Ochla-Palmowa, Ochla-Pl. B. Błyskoszowej, Ochla-Polna, Ochla-Porannej Rosy, Ochla-Porzeczkowa, Ochla-Poziomkowa, Ochla-Prosta, Ochla-Przyleśna, Ochla-Pustynna, Ochla-Sadowa, Ochla-Sarnia, Ochla-Słoneczna, Ochla-Sokola, Ochla-Sosnowa, Ochla-Sportowa, Ochla-Stepowa, Ochla-Stroma, Ochla-Strumykowa, Ochla-Strzelecka, Ochla-Szczęśliwa, Ochla-Szkolna, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej, Ochla-Tenisowa, Ochla-Topolowa, Ochla-Truskawkowa, Ochla-Wierzbowa, Ochla-Wilcza, Ochla-Winogronowa, Ochla-Wiśniowa, Ochla-Wł. i St. Grabowskich, Ochla-Wrzosowa, Ochla-Wspólna, Ochla-Wygodna, Ochla-Zacisze, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Zielonogórska, Ochla-Żagańska, Ochla-Żurawia, Okrężna, Karola Olszewskiego, Olsztyńska, Osiedle Kaszubskie, Pinokia, Piotrusia Pana, Plonowa, Przylep-8 Maja, Przylep-Akacjowa, Przylep-Berlińska, Przylep-Brzozowa, Przylep-Czereśniowa, Przylep-Dojazdowa, Przylep-Działkowa, Przylep-Gronowa, Przylep-Handlowa, Przylep-Hetmańska, Przylep-Husarska, Przylep-Józefa Piłsudskiego, Przylep-Karmelowa, Przylep-Kokosowa, Przylep-Kolejowa, Przylep-Kolista, Przylep-Kosowa, Przylep-Lawendowa, Przylep-Leszczynowa, Przylep-Leśna, Przylep-Lotnicza, Przylep-Łąkowa, Przylep-Malinowa, Przylep-Marcepanowa, Przylep-Morelowa, Przylep-Ogrodnicza, Przylep-Orzechowa, Przylep-Osiedlowa, Przylep-Pilotów, Przylep-Podgórna, Przylep-Polna, Przylep-Potokowa, Przylep-Praska, Przylep-Robotnicza, Przylep-Rycerska, Przylep-Sadowa, Przylep-Sezamkowa, Przylep-Skokowa, Przylep-Solidarności, Przylep-Sosnowa, Przylep-Spokojna, Przylep-Strażacka, Przylep-Strumykowa, Przylep-Szewska, Przylep-Szybowcowa, Przylep-Światowa, Przylep-Truflowa, Przylep-Turystyczna, Przylep-Warszawska, Przylep-Winna, Przylep-Wiśniowa, Przylep-Zakładowa, Przylep-Zielona, Przylep-Źródlana, Pucka, Racula-11 Listopada, Racula-Bajeczna, Racula-Ciepła, Racula-Czereśniowa, Racula-Dębowa, Racula-Drzonkowska, Racula-Dzieci Wrzesińskich, Racula-Głogowska, Racula-Grabowa, Racula-Groszkowa, Racula-Heleny Modrzejewskiej, Racula-Hortensji, Racula-Im. Rodła, Racula-Ireny Kosmowskiej, Racula-Jabłonowa, Racula-Jakuba Bojka, Racula-Janusza Korczaka, Racula-Jaśminowa, Racula-Jędrzeja Cierniaka, Racula-Kalinowa, Racula-Kamieniecka, Racula-Karola Lipińskiego, Racula-Klonowa, Racula-Ksawerego Dunikowskiego, Racula-Ku Słońcu, Racula-Leszczynowa, Racula-Leśna, Racula-Liliowa, Racula-Litewska, Racula-Lucjana Rydla, Racula-Lwowska, Racula-M. Gierymskiego, Racula-Macieja Rataja, Racula-Mariana Załuckiego, Racula-Michała Anioła, Racula-Mieczysława Karłowicza, Racula-Międzylesie, Racula-Mirty, Racula-Modrzewiowa, Racula-Myśliwska, Racula-Oliwkowa, Racula-Podleśna, Racula-Podolska, Racula-Polna, Racula-Porzeczkowa, Racula-Profesorska, Racula-Ruciana, Racula-Saperska, Racula-St. Wyspiańskiego, Racula-Stanisława Witkiewicza, Racula-Studencka, Racula-Szparagowa, Racula-Śliwowa, Racula-Św. Mikołaja, Racula-Świerkowa, Racula-Widokowa, Racula-Wiejska, Racula-Wierzbowa, Racula-Wiktorii Dzierżkowej, Racula-Wincentego Witosa, Racula-Wołyńska, Racula-Wspólna, Racula-Z. i I. Solarzów, Racula-Zakole, Racula-Zbarska, Racula-Zielna, Róży Wiatrów, Rybacka, Wacława Sierpińskiego, Siewna, Sopocka, Stary Kisielin-Akacjowa, Stary Kisielin-Dojazdowa, Stary Kisielin-Dworcowa, Stary Kisielin-Grzybowa, Stary Kisielin-Jesienna, Stary Kisielin-Jeździecka, Stary Kisielin-Lawendowa, Stary Kisielin-Leśna, Stary Kisielin-Liliowa, Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze, Stary Kisielin-Logistyczna, Stary Kisielin-Łąkowa, Stary Kisielin-Makowa, Stary Kisielin-Malinowa, Stary Kisielin-Pionierów Lub. , Stary Kisielin-Pocztowa, Stary Kisielin-Polna, Stary Kisielin-Porzeczkowa, Stary Kisielin-Przedszkolna, Stary Kisielin-Przemysłowa, Stary Kisielin-Różana, Stary Kisielin-Sadowa, Stary Kisielin-Słoneczna, Stary Kisielin-Szkolna, Stary Kisielin-Św. Floriana, Stary Kisielin-Urocza, Stary Kisielin-Wiosenna, Stary Kisielin-Wrzosowa, Stary Kisielin-Zagajnikowa, Stary Kisielin-Zakole, Stary Kisielin-Zatorze, Stary Kisielin-Zielona, Stożne, Pawła Strzeleckiego, Studzienna, Sucha, Suwalska, Szantowa, Sztormowa, Trójmiejska, Jędrzeja Śniadeckiego, Urodzajna, Warzywna, Wierzbowa, Zygmunta Wróblewskiego, Zatonie-Chabrowa, Zatonie-Dębowa, Zatonie-Fiołkowa, Zatonie-Irysowa, Zatonie-Jaśminowa, Zatonie-Jęczmienna, Zatonie-Konwaliowa, Zatonie-Kościelna, Zatonie-Księżnej Doroty, Zatonie-Kukurydziana, Zatonie-Kwiatowa, Zatonie-Leśna, Zatonie-Liliowa, Zatonie-Lipowa, Zatonie-Łubinowa, Zatonie-Makowa, Zatonie-Malownicza, Zatonie-Młyńska, Zatonie-Nagietkowa, Zatonie-Orchidei, Zatonie-Parkowa, Zatonie-Pszczela, Zatonie-Pszenna, Zatonie-Różana, Zatonie-Sasankowa, Zatonie-Słoneczna, Zatonie-Słonecznikowa, Zatonie-Stokrotkowa, Zatonie-Strumykowa, Zatonie-Świerkowa, Zatonie-Świętojańska, Zatonie-Zawilcowa, Zatonie-Zielonogórska, Zatonie-Zimna Woda, Zawada-Agrestowa, Zawada-Akacjowa, Zawada-Brzozowa, Zawada-Chmielna, Zawada-Cmentarna, Zawada-Kościelna, Zawada-Kożuchowska, Zawada-Kręta, Zawada-Krótka, Zawada-Kwiatowa, Zawada-Leśna, Zawada-Lipowa, Zawada-Łąkowa, Zawada-Morwowa, Zawada-Motyla, Zawada-Nowa, Zawada-Orzechowa, Zawada-Osiedlowa, Zawada-Papiernicza, Zawada-Słoneczna, Zawada-Sosnowa, Zawada-Sportowa, Zawada-Stolarska, Zawada-Strażacka, Zawada-Szkolna, Zawada-Torfowa, Zawada-Truskawkowa, Zawada-Wiklinowa, Zawada-Winna, Zawada-Wiśniowa, Zawada-Wrzosowa, Zawada-Zielonogórska, Zbożowa, Zielna, Złotej Rybki, Żeglarska;

OKRĘG WYBORCZY NR 4:

Ulice: Akrobatów, Akademicka, Amarantowa, Amelii, Generała Józefa Bema, Beżowa, Biała, Billewiczówny, Błękitna, Błotna, Bordowa, Borówkowa, Brązowa, Bukowa, Chłodna, Chynowska, Cicha, Zygmunta Czubińskiego, Dębowa, Dolina Luizy, Dolina Zielona, Dolna, Michała Drzymały, Dzika, Fioletowa, Gajowa, Gorzowska, Grafitowa, Granatowa, Grzybowa, Harcerska, Jastrzębia, Jemiołowa, Jesienna, Jeżynowa, Jodłowa, Karminowa, Ketlinga, Klementowskich, Kmicica, Kolorowa, Hugo Kołłątaja, Tadeusza Konicza, Konstruktorów, Kostrzyńska, Kościuszkowców, Kremowa, Krępowska, Lazurowa, Ludowa, Łężyca-Apartamentowa, Łężyca-Architektów, Łężyca-Budowlanych, Łężyca-Ceglana, Łężyca-Ciesielska, Łężyca-Czeremchowa, Łężyca-Inżynierska, Łężyca-Projektantów, Łężyca-Ustronna, Łężyca-Willowa, Łężycka, Mahoniowa, Malinowa, Mechaników, Międzyrzecka, Miła, Modra, Niebieska, Obywatelska, Oliwkowa, Orzechowa, Osiedle Pomorskie, Osiedle Śląskie, Pastelowa, Piłkarzy, Pistacjowa, Plac Korczakowców, Platynowa, Podbipięty, Podgórna od nr 45, Polanka, Pomarańczowa, Popielata, Potokowa, Poziomkowa, Poznańska, Przyleśna, Purpurowa, Raculka, Rajska, Rowerzystów, Różowa, Ruczajowa, Rusałki, Franciszka Rzeźniczaka, Seledynowa, Siatkarzy, Siwa, Marii Skłodowskiej-Curie, Skrzetuskiego, Słubicka, Sosnowa, Spawaczy, Sportowa, Srebrna, Stanisława Staszica, Strumykowa, Sulechowska, Profesora Zygmunta Szafrana, Szkarłatna, Szosa Kisielińska, Szpakowa, Szwajcarska, Świebodzińska, Technologów, Tęczowa, Towarowa, Trasa Północna, Romualda Traugutta, Truskawkowa, Urszuli, Ustronna, Waniliowa, Ludwika Waryńskiego, Wazów od nr 45, Wołodyjowskiego, Stanisława Wyspiańskiego numery nieparzyste od nr 17 parzyste od nr 38, Zagłoby, Zakręt, Ludwika Zamenhofa, Zdrojowa, Złota, Źródlana, Żabia, Żółta, Żurawinowa;

OKRĘG WYBORCZY NR 5:

Ulice: 30 Maja 1960 r. , Akacjowa, Aleja Juliusza Słowackiego, Aleja Konstytucji 3 Maja, Aleja Niepodległości, Aleja Wojska Polskiego do numeru 9, Aliny, Balladyny, Bankowa, Beniowskiego, Boduena, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Braniborska, Browarna, Ceglana, Chmielna, Chochlika, Fryderyka Chopina, Ciesielska, Stanisława Cynarskiego, Dantyszka , Dereszowa, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Derwida, Drzewna, Dworcowa, Fantazego, Filona, Geodetów, Glinianki, Goplany, Górna, Grabca, Artura Grottgera, Gronowa, Grunwaldzka, Gryfa, Grzegorza, Hawryłowicza, Zbigniewa Herberta, Horsztyńskiego, Jagodowa, Jarzębinowa, Generała Jakuba Jasińskiego, Jedności, Jelenia, Jeździecka, Jęczmienna, Mieczysława Karłowicza, Karowa, Jana Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Jana Keplera, Kirkora, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kombatantów, Konopna, Mikołaja Kopernika, Kordiana, Kościelna, Kożuchowska numery nieparzyste od nr 31 i parzyste od nr 12, Krakusa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krawiecka, Krótka, Krucza, Krzemieniecka, Krzywa, Bolesława Krzywoustego, Kucykowa, Kupiecka, Laury, Lecha, Lechitów, Letnia, Licealna, Lilii Wenedy, Lipowa, Lisia, Kazimierza Lisowskiego, Lubuska, Lwowska, Łąkowa, Władysława Łokietka, Mariacka, Masarska, Mazepy, Adama Mickiewicza, Mieszka I, Młyńska, Stanisława Moniuszki do nr 11, Morelowa, Nad Łąkami, Niecała, Nowa, Tadeusza Olbrychta, Władysława Orkana, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Piękna, dr Pieniężnego, Piesza, Pułkownika Witolda Pileckiego, Plac Bohaterów, Plac Kolejarza, Plac ks. biskupa Wilhelma Pluty, Plac Makusynów, Plac majora Adama Lazarowicza, Plac Jana Matejki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Pocztowy, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Praw Kobiet, Plac Słowiański, Plac Teatralny, Pod Filarami, Pod Topolami, Podgórna do nr 44, Polna, Podwójna, Przecznica, Przemysłowa, Przewalskiego, Przy Gazowni, Pszenna, Reja, Władysława Reymonta, Rolnicza, Rumakowa, Rymarska, Rzemieślnicza, Rzepakowa, Salomei, Henryka Siemiradzkiego, Henryka Sienkiewicza, Generała Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Skierki, Składowa, Skrajna, Słoneczna, Jana Sobieskiego, Sorbska, Generała Józefa Sowińskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Leopolda Staffa, Stajenna, Stary Rynek, Stroma, Andrzeja Struga, Strzelecka, Strzemienna, Św. Jadwigi, Św. Kingi, Świętojańska, Średnia, Tarpanowa, Tkacka, Juliana Tuwima, Kaspra Twardowskiego, Tylna, Ułańska, Wacława, Wandy, Księdza Piotra Wawrzyniaka, Wazów do nr 44, Wąska, Węglowa, Wileńska, Winna, Władysława IV, Władysława Jagiełły, Wodna, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego nieparzyste do nr 15 parzyste do nr 36, Wyścigowa, Zamkowa, Grzegorza Zarugiewicza, Zawiszy Czarnego, Zielona, Zielonogórska, Zielony Las, Zjednoczenia do nr 11, Zyty, Stefana Żeromskiego, Żytnia.

źródło: Urząd Miasta Zielona Góra