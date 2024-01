Ciekawie zapowiada się początek lutego w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Już w najbliższy piątek odbędzie się sympozjum i podwójny wernisaż wystaw.

To pierwsze wydarzenie to Międzynarodowe Sympozjum Badawcze poświęcone twórczości serbołużyckiego malarza Jana Bucka. Profesor Paulina Komorowska-Birger z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego opowiada o wystawie prac 22 artystów zainspirowanych twórczością Bucka.

To jest taka duża interdyscyplinarność, jeśli chodzi o ich twórczość. Są to prace obiektowe, malarskie, rysunkowe i instalacyjne. Pani Doktor Lidia Głuchowska zajęła się tym projektem, zrodził się pomysł, by to rozszerzyć poprzez wystawy połączone.