Ruszają nabory do zielonogórskich placówek oświatowych czyli do szkół, przedszkoli i żłobków. Najszybciej, bo już 1 marca rusza nabór do żłobków.

W tym roku miasto chce przyjąć dodatkowo 277 najmłodszych zielonogórzan. Tak jak już wspominaliśmy w Radiu Index magistrat w ramach programu “Maluch Plus” chce rozbudować żłobek przy ulicy Wiśniowej. – Jesteśmy optymistami w tej sprawie i czekamy na pozytywną decyzję rządu – mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Edukacji w Urzędzie Miasta.

Wniosek jest bardzo dobrze opisany, bo przypomnę, że miasto nie może wnioskować o budowę nowego żłobka. W ramach projektu możemy rozbudować dotychczasowe. Jeśli chodzi o osiedle Pomorskie, jeśli zabezpieczymy miejsca przy ulicy Wiśniowej, rodzice dowoziliby do tej placówki dzieci. Sama lokalizacja była mniej ważna.

13 marca ruszą nabory do zielonogórskich przedszkoli. Haręźlak zapewnia, że dla wszystkich miejsca wystarczy.

Przygotowaliśmy prawie 1400 miejsc, bierzemy pod uwagę naszych Ukraińców, którzy już są w naszych przedszkolach. Nie ma problemu, by któryś z rodziców miał rozterki związane z tym, że dziecko nie otrzyma miejsca. Wszystkie dzieci otrzymają takie miejsce.

Nabory do szkół podstawowych ruszą także 13 marca i podobnie jak przy przedszkolach, miejsca w szkołach są zabezpieczone. Rekrutacja do wszystkich placówek oświatowych potrwa do końca marca.