Jaka jest oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego? Jakie są najciekawsze kierunki? Między innymi o tym rozmawiamy podczas Winobrania w Radiu Index. Władze uczelni, wykładowcy oraz studenci odsłaniają Wam radiową kuchnię.

Gościem dzisiejszej audycji „Poznaj Uniwersytet Zielonogórski” był Stanisław Kozłowski – student III roku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. A rozmawialiśmy o dość tajemniczo brzmiącym kierunku – geoinformatyce i technikach satelitarnych. Czego dotyczy ta dziedzina?

Geoinformatyka jest kierunkiem praktycznym. Łączy wiele aspektów. Geo, jak sama nazwa wskazuje, jestto coś związanego z ziemią. Przygotujemy się do pomiarów. Później przechodzimy do informatyki czyli programowanie, a więc dane, w jaki sposób się to przelicza za pomocą algorytmów.