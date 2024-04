Podróże na kółkach – pod takim hasłem na UZ odbył się II Dzień Turystyki. Na kółkach, czyli zarówno na rowerze, motocyklu, autem czy kamperem. Chodzi przede wszystkim o popularyzację turystyki, w różnej formie. Tym bardziej, że jak mówią organizatorzy wydarzenia – w naszym regionie jest co zwiedzać.

Turystyce rowerowej sprzyjają chociażby nowe trasy rowerowe – mówi dr Agnieszka Gandecka z Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia UZ.

Warto też pamiętać, że te trasy się coraz bardziej unowocześniają. Pojawiają się stacje do ładowania rowerów elektrycznych. Nasz region jest też ciekawy pod względem atrakcji. Północ to potencjał przyrodniczy, południe jest kulturowe. Da się też przejechać wzdłuż granicy.

Istotnym elementem Dnia Turystyki były prelekcje podróżnicze. Mówi dr Olga Mądrzak z Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia UZ.

Większość podróżnych planuje bardzo dokładnie swoje wyjazdy. My zaprosiliśmy gości, którzy zrobili to w sposób bardziej spontaniczny. Mamy nadzieję, że to otworzy naszym gościom furtki w głowach, na postawienie na takie mniej standardowe podróże.