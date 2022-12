Ważna informacja dla mieszkańców osiedli: Morelowego, Braniborskiego, Wazów, Słowackiego, Kilińskiego, Wygoda, Jędrzychowa, Raculki, Śląskiego, Pomorskiego, Kaszubskiego, Mazurskiego, ulicy Kożuchowskiej i jej przyległych, Botanicznej i jej przyległych, a także Starego Kisielina i Raculi od ul. Witosa.

Od wtorku, 13 grudnia, od godz. 22:00 do środy, 14 grudnia, do 5:00 rano mogą wystąpić problemy w dostawie wody w postaci niskiego ciśnienia lub całkowitego braku. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja informują, że ma to związek z awarią magistrali wodociągowej na wzgórzach Braniborskich. ZWiK prosi, aby mieszkańcy w tym czasie zaopatrzyli się w wodę we własnym zakresie.