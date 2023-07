To będzie upalny weekend, zwłaszcza sobota, kiedy to termometry mają pokazać nawet 33 stopnie w cieniu. Lekarze ostrzegają przed nadmiernym słońcem i przypominają o piciu wody.

Robert Górski, lekarz pogotowia ratunkowego uczula, by nie zapominać też o nakryciu głowy.

Musimy zadbać o tych najsłabszych, czyli o dzieci i seniorów. Warto załatwić swoje sprawy rano lub wieczorem. Unikajmy wychodzenia z domu w trakcie największego nasłonecznienia, a jeżeli już musimy wyjść, to pamiętajmy o nakryciu głowy. Pamiętajmy, że osoby po 60. roku życia mają upośledzony mechanizm pragnienia. Im organizm nie daje sygnału, że trzeba pić wodę.

Górski zachęca, by nie bać się sięgać po wodę prosto z kranu.

Bez przegotowania to jest najlepsza woda, jaką można pić. Mało jest wód dostępnych w butelkach, które mają takie właściwości prozdrowotne. Ta woda jest bardzo twarda, szkodzi sprzętom AGD, ale dla nas to jest samo zdrowie. Nie ma tam nic, co mogłoby nam zaszkodzić.