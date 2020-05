Urząd miasta wrócił do normalnych godzin pracy i realizacji swoich zadań. Pracownicy zachowują zasady bezpieczeństwa i korzystają ze środków ochrony. Zachęcają też, by na wizyty do urzędu nadal umawiać się telefonicznie, a sprawy załatwiać mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Numery telefonów, m.in. do Wydziału Komunikacji, Wydziału Świadczeń Rodzinnych czy Wydziału Spraw Obywatelskich znajdują się na stronie urzędu miasta.

Urząd zachęca również do korzystania z ogólnego numeru informacyjnego: 68 45 64 405.