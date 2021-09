Uniwersytet Zielonogórski obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Przez dwie dekady wykształcenie w murach naszej uczelni zdobyło ponad 80 tysięcy absolwentów. Nabyte przez lata studiów doświadczenie pozwala im na zdobycie atrakcyjnej pracy. Także pod względem zarobków.

Mimo to wiele młodych osób wciąż się zastanawia czy warto studiować. Według profesora Piotra Kułyka z Wydziału Ekonomii i Zarządzania, zdobycie wykształcenia wyższego to dziś szczególny ważny krok do zawodowej przyszłości.

Uniwersytet Zielonogórski można więc uznać za kuźnię specjalistów. Profesor Piotr Kułyk zdradził nam także swój sposób na przekonanie młodych osób do studiowania.

O sile argumentów rozmawialiśmy z profesorem Piotrem Kułykiem w ramach naszej winobraniowej audycji “Uzetobranie – Poznaj Uniwersytet Zielonogórski”. O tym co się dzieje na naszej uczelni rozmawiamy codziennie, tuż po 10 oraz 13.