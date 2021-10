Współpracę z samorządem chwalił także rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Wojciech Strzyżewski cieszył się z podpisanego porozumienia.

Cieszę się bardzo, że ta wiedza na poziomie eksperckim zostanie lepiej wykorzystana przez samorząd województwa. Mamy 25 dyscyplin naukowych czyli szerokie spektrum fachowców, którzy czekają, by służyć regionowi. Wsłuchujemy się w to, co nam mówi zarząd województwa i staramy się dopasować naszą ofertę do potrzeb regionu.