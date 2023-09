Trwa nabór do grupy teatralnej dla dzieci i młodzieży. Rekrutację prowadzi filia nr 9 biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Grupa będzie działała w ramach kolejnej już edycji projektu “1-2-3 Teatr”. Kto jest poszukiwany? Tym razem swoje marzenia o aktorstwie będą mogły spełnić dzieci oraz młodzież pomiędzy 10, a 14 rokiem życia.

O szczegółach warsztatów mówi Anna Urbańska z biblioteki Norwida.

Jaki to będzie spektakl? Tego Anna Urbańska jeszcze nie zdradza. Wszystko zależy od młodych aktorów.

Zawsze składam uczestnikom kilka propozycji i to oni ostatecznie decydują, co chcą wystawić na deskach teatralnych. Wszystko zależy od tego, co ich interesuje. Co chcą opowiedzieć światu. Jakie kierują nimi emocje.