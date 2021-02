W poniedziałek rozpoczął się okres rozliczeń zeznań podatkowych za przyszły rok. Krajowa Administracja Skarbowa po raz trzeci udostępniła usługę „Twój e-PIT”. Swoje dokumenty możemy więc złożyć przez internet.

W usłudze e-PIT są dostępne formularze PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-28. Są wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Podatnicy powinni więc je zaakceptować lub uzupełnić o dodatkowe informacje.

W grupie PIT-37 i PIT-38 nie muszą robić nic. Z dniem 30 kwietnia, jeśli nie zrobią nic, to urząd skarbowy uzna, że to zeznanie zostało wypełnione właściwie i klient je akceptuje. Natomiast w przypadku PIT-ów 28 i 36 są wstępnie wypełnione. Należy zweryfikować informacje i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.